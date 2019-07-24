Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM

Специалисты Балтийского завода загрузили 300-тонный турбогенератор правого борта на первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220, сообщает 24 июля пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Загрузка проводилась при помощи плавучего крана «Демаг». После завершения операции и установки турбогенератора на штатное место специалисты приступили к сборке и монтажу оборудования на фундаменте.

Паротурбинная установка — один из ключевых элементов ледокола. Она включает два главных турбогенератора, предназначенных для выработки электроэнергии на судне.

Загрузка главного турбогенератора левого борта прошла в апреле этого года. Таким образом, к настоящему времени на «Сибири» полностью установлена паротурбинная установка (ПТУ-72).

Балтийский завод (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») выполняет строительство трёх атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» по контракту с предприятием «Росатомфлот». Эти ледоколы станут самыми большими и самыми мощными в мире.

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