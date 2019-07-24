Минск, , 13:16 — REGNUM

Уровень занятости населения Белоруссии во II квартале составил 67,4%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4,4% от численности рабочей силы. Об этом 23 июля проинформировал Национальный статистический комитет республики.

Статистика приведена по итогам выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения. Уровень занятости определялся по отношению численности занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет включительно.

Белстат отметил, что выборочное обследование проводится в соответствии с методологией МОТ посредством опроса населения и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств республики с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте. При этом: «Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя — с учетом наличия фактов экономической деятельности».