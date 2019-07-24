Ковров, Владимирская область, , 13:16 — REGNUM

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту халатности главного государственного таможенного инспектора Ковровского таможенного поста Владимирской области. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год несколько коммерческих организаций внесли недостоверные сведения в 25 таможенных деклараций, оформили их на Ковровском таможенном посту Владимирской таможни и вывезли с территории РФ древесину на общую сумму более четырёх миллионов рублей. Подозреваемая могла предотвратить это, но не заметила нарушения — как считают следователи, из-за халатного отношения к работе.

Сейчас ведётся расследование, а в адрес руководства таможни готовится представление. От руководителей ведомства требуют устранить обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений, и усилить контроль за работой подчиненных.