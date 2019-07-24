Москва, , 13:13 — REGNUM

В России с июня 2018 года по май 2019 года снизились продажи чистящих и моющих средств, говорится в исследовании компании Nielsen.

Отмечается, что за указанный период кондиционеры для белья стали покупать на 11,8% реже, на 6% упали продажи упаковок стирального порошка, еще на 3,8% — средств для мытья посуды, чистки ванной и прочей химии.

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По данным Nielsen, впервые снижение спроса на стиральный порошок и моющие средства было зафиксировано в 2016 году. Это связано в том числе с общим снижением покупательского спроса населения, а также с растущей популярностью гелей и жидких капсул для стирки, пишет РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию холдинга «Ромир», в России за последний год число жителей страны, которые сократили свои траты, возросло по всем статьям расходов. При этом, если раньше главной статьей экономии была еда, то теперь ситуация изменилась.

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