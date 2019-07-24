Чебоксары, , 13:08 — REGNUM

В Чувашии органы власти и бюджетные организации закупают легковые автомобили. По данным портала госзакупок, за последние дни самая дорогая машина понадобилась республиканскому институту образования — почти за 1,19 млн рублей. Две машины по цене почти в 1 млн рублей каждая планирует приобрети управление Россельхознадзора, управление судебного департамента за машину предлагает 922 тыс. рублей. Желания управлений федеральных структур не сравнятся с «аппетитом» чувашских чиновников: ранее для автобазы администрации главы Чувашии понадобилась машина и администрации Красночетайского района понадобились машины за 1,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Самый дорогой автомобиль закупает бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования», которое является подведомственным министерству образования. Им понадобился автомобиль стоимостью 1 189 000 рублей (начальная цена), данные средства предусмотрены в виде целевой субсидии на приобретение «особо ценного движимого имущества» и выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашии.

Две машины приобретает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашии и Ульяновской области. Общая начальная цена контракта определена в сумме 1 999 980 рублей, итого стоимость одной легковой машины — 999 990 рублей. Средства на закупку предусмотрены в федеральном бюджете.

Легковой автомобиль закупается и «для нужд районных судов Чувашии», при этом место поставки — город Чебоксары. Заказчиком выступает управление Судебного департамента в Чувашии, источником финансирования является федеральный бюджет. Максимальная цена контракта определена в сумме 922 330 рублей. Согласно техническому заданию, речь идёт об автомобиле «Lada X-Ray (или эквивалент)» не ранее 2019 года производства.

Легковушка понадобилась и «для нужд» администрация Юнгинского сельского поселения Моргаушского района. На эти цели муниципальные чиновники готовы потратить из бюджета поселения 650 тыс. рублей — такова начальная цена контракта.

Отметим, что в 2018 году доходы бюджета Юнгинского поселения составили 7 478 540,99 рублей, в том числе безвозмездные поступления составили 5 519 192,1 рублей, собственные доходы — 1 959 348 рублей.

Автомобиль приобретается и для подведомственного учреждения госветслужбы Чувашии — бюджетного учреждения «Урмарская районная станция по борьбе с болезнями животных». Максимальная стоимость контракта определена в сумме 627 400 рублей, источником финансирования является республиканский бюджет Чувашии.

Самый дешёвый автомобиль получит другое подведомственное госветслужбе учреждение — «Козловская районная станция по борьбе с болезнями животных». Начальная цена контракта составляет 460 300 рублей, средства предусмотрены в виде субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжают пополнять парк автобазы администрации главы республики. Властям понадобилась дорогая машина за 1,8 млн рублей. Соответствующий аукцион был опубликован в июне 2019 года на портале госзакупок.

Подробнее: Автобаза администрации главы Чувашии покупает машину за 1,8 млн рублей

Напомним, в мае 2019 года администрация Красночетайского района Чувашии, которая ранее захотела приобрести легковой автомобиль почти за 1,8 млн рублей и отменила аукцион после проверки УФАС, объявила новый аукцион. Районные чиновники настаивают на покупке машины, снизив затраты до 1,6 млн рублей, — это составляет 3,22% от прогнозируемых собственных доходов муниципального бюджета на 2019 год.