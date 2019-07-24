Тюмень, , 13:08 — REGNUM

Арбитражный суд Тюменской области отложил до 9 августа 2019 года рассмотрение дела о банкротстве сети заправок группы компаний «Новый поток» — ООО «Нью Петрол Тюмень». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Признать банкротом ООО «Нью Петрол Тюмень» требует ПАО «Московский кредитный банк». Сумма иска составляет 2,6 млрд рублей.

В картотеке указано, что руководство сети автозаправок приобщило к делу дополнительные материалы, ходатайствует об истребовании доказательств и ознакомлении с материалами дела.

ООО «Нью Петрол Тюмень» реализует нефтепродукты и сжиженный автомобильный газ производства Антипинского НПЗ и других производителей. Сеть автозаправок насчитывает 29 станций в Тюменской и Курганской областях.