Москва, , 13:03 — REGNUM

Увеличение в РФ количества трудовых мигрантов влечёт за собой серьёзные экономические риски, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, стало наибольшим за последнее десятилетие.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, это уничтожение рынка труда, потому что мигрантам не нужно платить «коммуналку», как нам, они прибывают из мест социальной катастрофы, а значит, согласны на меньшие заработные платы, — сказал экономист. — Соответственно, они работают за зарплату, которая невозможна для граждан России. Во-вторых, это способствует развитию коррупции. Почему российское государство стремится заместить коренное население «трудолюбивыми соотечественниками»? Потому что это культура, более толерантная к коррупции. Гражданин РФ не готов работать, получая приличную заработную плату, но отдавая её треть, половину, а то и больше, в виде взятки за право работать. А мигранты на это соглашаются».

И вытеснение граждан РФ с относительно нормально оплачиваемых мест связано, по мнению Делягина, именно с этим.

«В третьих, трудовая миграция уничтожает возможность технического прогресса. Зачем мне экскаватор, когда можно пригнать десяток таджиков, и они сделают всё быстрее и дешевле?» — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Института Гайдара и РАНХиГС, миграционный прирост населения России с января по апрель 2019 году резко вырос, превысив значения предыдущих 10 лет. Эту динамику эксперты назвали аномальной.

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