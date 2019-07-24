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Предельный размер компенсации за поставленную в апреле некондиционную нефть по нефтепроводу «Дружба» составит $15 за баррель, сообщает 24 июля пресс-служба компании «Транснефть».

Соответствующее решение принял совет директоров компании, впервые собравшийся после избрания его состава на общем собрании акционеров. Он утвердил порядок осуществления выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти. Отмечается, что для получения компенсации отправителям потребуется документально подтвердить понесенные убытки.

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Напомним, в апреле белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

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