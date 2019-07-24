Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM

Павильоны, установленные на остановках пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону, начали ремонтировать. Разбитые вандалами комплексы будут обновлены за счёт подрядчика в рамках гарантийных обязательств.

Причину появившихся сколов и трещин на остановках выяснят специалисты. В ближайшее время будет проведена ещё одна независимая экспертиза, которая покажет, что стало причиной порчи. Нередко к этому прикладывают руку вандалы.

ИА REGNUMранее сообщало, что в конце 2018 года была проведена плановая замена 100 остановочных павильонов в центре города-миллионника. Гарантийный срок эксплуатации — не менее десяти лет. Все объекты находятся в муниципальной собственности.

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