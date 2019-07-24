Сеул, , 12:57 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Doosan Heavy Industries & Construction подписали соглашение о сотрудничестве с представителями частной американской компании NuScale Power. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось в сеульском офисе южнокорейской компании между генеральным директором NuScale Power и главой отдела по ядерной энергетике Doosan Heavy Industries & Construction.

Согласно данному соглашению, южнокорейская компания будет производить и поставлять реакторные модули и другие устройства в США.

Известно, что продукция южнокорейской компании будет применяться при строительстве малой атомной электростанции, строительство которой завершится к 2026 году.

По предварительным данным, Doosan Heavy Industries & Construction поставит в США оборудование на общую сумму $1,2 млрд.

Известно, что ранее, в апреле 2019 года представители компаний NuScale Power и Doosan Heavy Industries & Construction подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого компании будут работать над малой модульной атомной электростанцией.