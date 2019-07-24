Москва, , 12:54 — REGNUM

По итогам января-июня 2019 года с конвейеров российских автопредприятий сошло 784 тыс. легковых автомобилей, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 24 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что в июне 2019 года в нашей стране было выпущено 139 тыс. легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в 2018 году.

Что касается производства грузовых машин, то за шесть месяцев 2019 года их было выпущено 68,4 тыс. единиц. Это на 4,5% меньше показателя прошлого года. В июне же этого года российские автопредприятия выпустили 12,7 тыс. грузовиков, что на 12,3% меньше, чем в июне прошлого года.

Напомним, китайская компания Great Wall в июне 2019 года открыла в Тульской области завод Haval, где запустила производство нового кроссовера Haval F7. Между тем на калининградском заводе «Автотор» началась сборка кроссовера BMW X7, а в Набережных Челнах и во Всеволожске автокомпания Ford Sollers завершила производство автомобилей на своих предприятиях.

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