Москва, , 12:48 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву проработать вопрос о повышении страховых выплат банковским вкладчикам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, соответствующее обращение о создании рабочей группы на эту тему депутат Госдумы направил вице-премьеру.

Миронов рассчитывает на поддержку законопроекта о повышении страховых выплат с 1,4 млн до 10 млн рублей для вкладчиков, «попавших в трудные жизненные ситуации».

Предварительно Минфин поддержал инициативу депутатов. Однако уточнения требуют отдельные вопросы, связанные с источниками финансирования соответствующих расходов, с очередностью удовлетворения требований кредиторов — физических лиц и так далее.

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