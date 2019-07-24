Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM

В Ростовской области может появиться резервный аэропорт. Роль дублёра вполне может исполнить воздушная гавань «Южный» в Таганроге. Единственный минус заключается в том, что здесь недостаточно инфраструктуры. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев.

«В Таганроге нужно построить терминал пассажирский, который способен пропускать 80 пассажиров в час. Тогда эту тему можно развить. Аэропорт Таганрог может стать резервным аэропортом Ростова», — цитирует главу региона муниципальная газета «Ростов официальный».

ИА REGNUM отмечает, что ещё два года назад — в июле 2017 года — эту идею донского губернатора поддержал министр промышленности РФ Денис Мантуров. Спустя год эти планы воодушевили базового авиаперевозчика аэропорта «Платов» — авиакомпанию «Азимут». По словам исполнительного директора авиакомпании Эдуарда Теплицкого, в Стратегии-2030 запланировано создание аэропорта-дублера «Таганрог-Южный».

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