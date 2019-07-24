Анапа, Краснодарский край, , 12:46 — REGNUM

Новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости представили специалисты «Техмаша» в в технополисе «Эра» (Анапа), сообщает 24 июня пресс-служба концерна.

Снаряды калибра 125 мм — выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М» — способны поражать бронированные цели, такие как танки, включая машины с усиленной динамической защитой, самоходные артиллерийские установки и амбразуры.

«Штатный выстрел пробивает 230 мм преграды, «Манго-М» уже 280 мм, выстрел «Свинец-2» — 300 мм», — отметил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

По его словам, улучшенные характеристики боеприпасов обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники потенциального противника на расстоянии более двух километров.

Всего на стенде «Техмаша» представлено почти 50 образцов продукции АО «НПО «Сплав» им.А.Н.Ганичева, АО «НИМИ имени В.В. Бахирева», АО «НПО «Базальт», АО «НПО «Прибор», АО «НПО «Поиск.

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