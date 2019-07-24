Москва, , 12:51 — REGNUM

Статистика преступлений, совершённых в РФ мигрантами, публикуется с большим опозданием, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Институт Гайдара и РАНХиГС зафиксировали наибольший за последнее десятилетие приток мигрантов в Россию. В то же время Росстат заверил, что ничего аномального не происходит, просто с начала 2019 года Министерство внутренних дел стало направлять более полные данные о миграции.

«В данной ситуации я думаю, что верить нужно Росстату, потому что он описал изменение статистической методологии, — сказал Делягин. — Вряд ли люди в Институте Гайдара или тем более в РАНХиГС работали с первичной информацией. Однако нужно уточнить, что в России с начала года укрепился рубль, и это делает работу мигрантов в России более выгодной. То есть какое-то увеличение притока должно быть только из-за этого. Но, безусловно, не такое, какое описывают в Институте Гайдара и в РАНХиГС. Я думаю, что действительно на показатели повлияло повышение степени легализации и повышение степени учёта. У нас ведь учёт мигрантов практически отсутствует, а единственная статистика, которая есть, это динамика преступлений. И то она публикуется с большим опозданием».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Институт Гайдара и РАНХиГС назвали аномальной динамику числа мигрантов, прибывших в РФ в 2019 году. В то же время в Росстате рассказали, что ничего аномального не происходит, просто с начала 2019 года Министерство внутренних дел стало направлять более полные данные о миграции. В частности, с 1 января 2019 года вместо листка учёта прибытия и выбытия Росстат ввёл форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.

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