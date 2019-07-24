Москва, 24 июля 2019, 12:51 — REGNUM
Статистика преступлений, совершённых в РФ мигрантами, публикуется с большим опозданием, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Институт Гайдара и РАНХиГС зафиксировали наибольший за последнее десятилетие приток мигрантов в Россию. В то же время Росстат заверил, что ничего аномального не происходит, просто с начала 2019 года Министерство внутренних дел стало направлять более полные данные о миграции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Институт Гайдара и РАНХиГС назвали аномальной динамику числа мигрантов, прибывших в РФ в 2019 году. В то же время в Росстате рассказали, что ничего аномального не происходит, просто с начала 2019 года Министерство внутренних дел стало направлять более полные данные о миграции. В частности, с 1 января 2019 года вместо листка учёта прибытия и выбытия Росстат ввёл форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.
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