Воронеж, , 12:44 — REGNUM

На 350 тыс. рублей оштрафовано АО «Воронежская горэлектросеть» повторно за неисполнение предписания антимонопольного ведомства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воронежского УФАС 24 июля.

Ранее антимонопольная служба признала действия АО «Воронежская горэлектросеть» по установлению и поддержанию монопольно высокой цены на услуги по предоставлению во временное пользование опор воздушных линий электропередач для подвеса кабелей связи на территории Воронежа злоупотреблением доминирующим положением и нарушением Закона о защите конкуренции. Так, в в 2017 году стоимость услуги на территории Воронежа выросла на 116,2% по сравнению с периодом до 2016 года. При этом при установлении цены компания включила в нее затраты, уже заложенные в тариф на услуги по передаче электрической энергии. Тогда УФАС выдало «Воронежской горэлектросети» предписание об устранении нарушений.

Однако в установленный законом срок предписание исполнено не было. 5 июня 2019 года АО «Воронежская горэлектросеть» и его должностное лицо были оштрафованы на 300 тыс. рублей и 16 тыс. рублей соответственно. Однако и в новый установленный срок предписание не было исполнено. В связи с этим 19 июля АО «Воронежская горэлектросеть» было повторно оштрафовано на 350 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Воронежская горэлектросеть» было образовано в октябре 2018 года из МУП «Воронежская горэлектросеть» с целью последующей продажи. Уставный капитал предприятия увеличен до 3 млрд 148 млн 372 тыс. рублей. 100% акций находятся в собственности администрации Воронежа. По данным на осень 2018 года, активы компании оценивались в 1,5 млрд рублей. 7 мая стало известно о проведении конкурса по продаже акций «Горэлектросети».