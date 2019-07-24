Москва, , 12:42 — REGNUM

Пальмовое масло более не будет облагаться льготной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС). Такие поправки содержатся в законе о льготном налогообложении плодово-ягодной продукции, который Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Пальмовое масло

Так, сегодня пальмовое масло облагается по льготной ставке НДС в 10%, как и другие растительные масла. Однако, как отмечали депутаты в ходе рассмотрения законопроекта, граждане стали массово жаловаться на качество продукции, в которой содержится пальмовое масло. В связи с этим закон отменяет льготы по НДС для пальмового масла — теперь оно будет облагаться налогом в полном объеме по ставке 20%.

Средства, которые федеральный бюджет получит в связи с отменой льготы для пальмового масла, депутаты рекомендовали правительству в ходе формирования федерального бюджета направлять на поддержку молочного животноводства в РФ. По расчетам депутатов, дополнительные средства могут достигать 4,5−5 млрд рублей.

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