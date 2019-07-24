Оренбург, , 12:43 — REGNUM

На оренбургском участке российско-казахстанской границы с 12 по 23 июля пресекли 36 попыток незаконного ввоза на территорию России 437,3 тонн поднадзорной продукции из Казахстана и Киргизии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

В ведомстве отметили, что крупные партии овощей, фруктов и крупы перевозились при недействительных фитосанитарных документах. Кроме того, в абрикосах киргизского происхождения обнаружены живые гусеницы-вредители — восточная плодожорка и персиковая плодожорка.

Под запрет на дальнейшую перевозку попало 20 тонн сыра и 40 тонн масла. Имели место нарушения в оформлении документов. Из-за санкции изъято 1,4 тонны мяса говядины.

Также на границе задержали семь тонн сухого молока. Его везли под видом 20 тонн сухофруктов.

В настоящее время составлены акты с запретом на ввоз всей продукции, перевозчики привлечены к административной ответственности.