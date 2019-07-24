Москва, , 12:41 — REGNUM

Закон, устанавливающий льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM24 июля.

Речь идет о законе, который вводит льготную ставку НДС для плодово-ягодной продукции. Так, с 1 января 2019 года ставка НДС составляет 20% — такие нормы касались в том числе и производителей фруктов и ягод. Теперь же ставка НДС на такую продукцию будет льготной и составит 10%.

Такие нормы направлены на то, чтобы поддержать отечественных производителей, отмечали авторы. В связи с этим ко второму чтению в профильном комитете Госдумы обсуждался вопрос о том, чтобы применять льготные условия только в отношении тех фруктов и ягод, которые выращены в РФ. Таким образом депутаты планировали оградить импортеров от льгот, чтобы оказать поддержку сельхозпроизводителям РФ.

Однако затем профильный комитет отказался от такой идеи, так как подобные изменения необходимо согласовывать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В связи с этим, закон коснется всех фруктов и ягод — как выращенных в РФ, так и завезенных из других стран.

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