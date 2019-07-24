Сеул, , 12:31 — REGNUM

В первой половине 2019 года в столице Южной Корее зафиксировали самый высокий объем прямых иностранных инвестиций (ППИ) за всю историю. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь 2019 года приток прямых иностранных инвестиций в Сеул составил 5,94 трлн вон (~$5,04 млрд), что на 50,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что спустя 3 года в стране снова зафиксировали самый большой приток ППИ. Кроме того, объем инвестиций в производственный сектор увеличился на 275%, до $450 млн, в сферу услуг — на 44%, до $4,58 млрд.

«Мы продолжим привлекать иностранные инвестиции, чтобы поспособствовать экономическому росту города Сеула», — сообщили представители администрации.

Напомним, что в первой половине 2019 года общий объем прямых иностранных инвестиций в страну составил $9,87 млрд.