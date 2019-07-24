Москва, , 12:37 — REGNUM

Закон, ограничивающий возможность обычных граждан участвовать в краудфандинге, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM24 июля.

Речь об инициативе, которая регулирует вопросы привлечения инвестиций от компаний или индивидуальных предпринимателей через специальные инвестиционные платформы. Под ней закон предлагает понимать информационную онлайн-систему, через которую инвесторы смогут заключать договоры для привлечения средств. Такая платформа будет также доступна в виде мобильного приложения.

С помощью новой инвестиционной платформы компании и ИП смогут предоставлять займы, приобретать утилитарные цифровые права, а также эмиссионные ценные бумаги, если речь не идёт об акциях банков и других финансовых организациях.

Закон также устанавливает лимит средств, которые граждане смогут привлекать в качестве инвестиций онлайн. Так, сумма не должна превышать 1 млрд рублей в год. Однако если в таких операциях захотят участвовать обычные граждане, то ограничения для них будут более существенными — они не смогут инвестировать более 600 тыс. рублей.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.

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