Душанбе, , 12:18 — REGNUM

Строительство металлургического комбината в Согдийской области Таджикистана обсудили глава региона Раджаббоя Ахмадзода и генеральный директор ЗАО «ТАЛКО Голд» Ли Фэн. Об этом 24 июля сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на администрацию Согдийской области.

Во время переговоров стороны также обсудили ускорение строительства предприятия по добыче цветных металлов на руднике Кончоч. В настоящее время по проекту освоено $60 млн, до середины 2020 года планируется инвестировать еще 200 млн.

Отметим, на руднике Кончоч обнаружены запасы золота, серебра, сурьмы, ртути и флюорита. Ожидается, что мощность предприятия составит 1,5 тонны золота и 16 тонн сурьмы в год.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года Таджикистан занял третье место в рейтинге стран мира по продаже золота. В январе-марте республика продала 1 тонну золота.

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