Москва, 24 июля 2019, 12:45 — REGNUM
То, что прожиточный минимум в РФ оказывается заниженным, связано с особенностями его формирования, считает экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ утвердил размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 руб.
При этом эксперт уточнил, что без серьёзного изменения всей государственной политики доходов населения перейти на более современные и адекватные методы расчёта прожиточного минимума достаточно сложно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ утвердил размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель утверждён в размере 11 653 руб., для пенсионеров — 8894 руб., для детей — 10 585 руб.
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