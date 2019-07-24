Москва, , 12:45 — REGNUM

То, что прожиточный минимум в РФ оказывается заниженным, связано с особенностями его формирования, считает экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ утвердил размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 руб.

«Прожиточный минимум, конечно, занижен, и это связано с особенностями его формирования, — сказал Кудюкин. — Он формируется как? Берётся стоимость продуктовой корзинки, весьма скудно, а потом к ней просто досчитывается еще 50% стоимости продуктовой корзины на стоимость непродовольственных товаров и ещё 50% стоимости продовольственной корзины на стоимость услуг. Это не совсем адекватно, и ясно, что размер прожиточного минимума занижается».

При этом эксперт уточнил, что без серьёзного изменения всей государственной политики доходов населения перейти на более современные и адекватные методы расчёта прожиточного минимума достаточно сложно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ утвердил размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель утверждён в размере 11 653 руб., для пенсионеров — 8894 руб., для детей — 10 585 руб.

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