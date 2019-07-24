Чебоксары, , 12:10 — REGNUM

В столице Чувашии в рамках празднования 550-летия Чебоксар, которое будет отмечаться во второй половине августа, могут за установку и оформление сцены потратить 5 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении запроса котировок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает подведомственное мэрии автономное учреждение «Творческий город». Проводится запрос котировок, предметом договора является оказание услуг «по установке конструкции и оборудования для организации обеспечения временной инфраструктурой мероприятий». Согласно извещению, речь идёт об установке сценической конструкции, экранах, светового и звукового оборудования на территории Чебоксарского залива и прилегающей к нему территории.

В документе отмечается, что заказчик должен будет представить дизайн-проект общего вида сценического комплекса, а также акустический расчет площади мероприятия (саунд-дизайн), обеспечить «полное и бесперебойное функционирование сценического комплекса в рамках проводимого мероприятия», а также «осуществить на территории Чебоксарского залива понтонные конструкции площадью не более 150 кв. метров».

Данные услуги должны быть оказаны с 21 по 24 августа включительно.

«Начальная максимальная цена договора составляет: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек», — говорится в документе.

Сцена будет использована для проведения мероприятий в рамках празднования 550-летия Чебоксар, которое будет отмечаться с 17 по 24 августа.