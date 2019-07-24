Москва, , 12:09 — REGNUM

Среда, 24 июля, на российском рынке пройдёт под знаменем ожидания снижения процентной ставки на предстоящем заседании ЦБ РФ, которое состоится 26 июля. Прогнозируемое понижение на 25 базисных пунктов может повлечь незначительное ослабление национальной российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Учитывая данный фактор и достаточно спокойный сырьевой рынок, на котором котировки нефти марки Brent остановились на уровне 64 долларов за баррель, российская валюта, если и будет проигрывать доллару, то это не станет серьёзным движением в течение дня», — уверен эксперт.

По мнению Будаева, российский инвестиционный рынок превращается в тихую гавань, постепенно сводя на нет риски, связанные с санкциями.

«Стабилизация макроэкономических показателей РФ делает российские активы достаточно инвестиционно привлекательными, что также позитивно сказывается на курсе рубля, — отметил эксперт. — Исходя из этого, валютная пара USD/RUB сегодня будет торговаться в диапазоне 62,9 — 63,4».