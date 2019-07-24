Сеул, , 12:08 — REGNUM

Южнокорейский производитель электроники LG объявил о планах постройки завода по производству OLED-дисплеев. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Объём инвестиций в проект оценивается в 2,6 млрд долларов, что, впрочем, не является рекордом. В 2015 году LG построил аналогичный завод в Пхачжу, израсходовав 4 млрд долларов. Главной целью сооружения нового производственного центра является увеличение мощностей по производству дисплеев диагональю свыше 65 дюймов, использующихся в премиальных продуктах LG. Ожидается, что строительство будет завершено к 2023 году, что позволит производить на данном предприятии ежемесячно свыше 45 тысяч подобных OLED-дисплеев.

В 2018 году LG продала 2,9 миллионов крупных OLED-дисплеев, что составило 20% от общего объёма продаж компании.