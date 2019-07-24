Москва, , 11:55 — REGNUM

Российские сенаторы внесли изменения в статью 16 Закона «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 142 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Они касаются порядка захода иностранных туристических судов в районы российских внутренних морских вод и территориального моря РФ в Арктической зоне и (или) Дальневосточном федеральном округе.

Теперь, согласно внесенным изменениям, в соответствующем правительственном перечне должны быть указаны порты, в которых иностранные туристические суда могут осуществлять посадку и высадку на берег пассажиров-туристов. Также в этих же портах иностранные туристические корабли смогут осуществлять погрузку припасов.

По мнению экспертов, подобные законодательные изменения будут способствовать развитию туристической сферы на Дальнем Востоке и в русской Арктике, позволят туроператорам расширить перечень предлагаемых маршрутов, в том числе, в области круизного туризма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с уточнением законодательства иностранные туристы смогут высаживаться в 228 российских портах. Со своей стороны замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин давал следующую экономическую оценку реализации новых норм: «Что касается экономики и потенциального масштаба вовлечения Арктической зоны в туристскую деятельность, то речь идет пока о небольшом количестве по факту судов, там, речь идет о десятках потенциальных судов, сейчас это меньше даже. А что касается посещений и турпотока, это, конечно же, будет пока измеряться сотнями и тысячами, там, небольшим достаточно количеством, но мы надеемся, что вслед за разрешением вот формирования маршрутов более гибким образом количество и туроператоров, и участников международного круизного туризма, проявят интерес, и мы сможем здесь нарастить долю. Прогноз пока у нас, что это будет, там, удвоение, утроение», — заявил чиновник.

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