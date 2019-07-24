Стокгольм, , 11:49 — REGNUM

Парламент Швеции одобрил изменения в охотничьем законодательстве, которое ранее запрещало охоту на морских млекопитающих. Теперь экологическое агентство королевства получило право принимать решение о запрете или разрешении охоты на серых тюленей в зависимости от их популяции. Об этом сообщает радио Швеции Sveriges Radio SR.

Причиной изменения законодательства, ранее запрещавшего охоту на морских млекопитающих, послужила угроза для промысла трески. Резкий рост популяции серых тюлений привел к ощутимым убыткам шведских рыбаков. Многие траулеры возвращаются в порты практические без улова. Министр сельского хозяйства Швеции Дженни Нильссон заявила, что только охота на серых тюленей защитит запасы трески.