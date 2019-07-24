Нязепетровск, Челябинская область, , 11:34 — REGNUM

Южноуральский Нязепетровский район получит на переселение людей из ветхого жилья дополнительные деньги. Об этом мэру Валерию Селиванову заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Ветхое жилье Иван Шилов © ИА REGNUM

Текслер отметил, что ранее к нему поступали обращения граждан с просьбами помочь им переселиться из аварийного и ветхого жилья. Речь идёт и о малонаселённых железнодорожных станциях, расположенных в Нязепетровском районе. В итоге район дополнительно получит на эти задачи 25,3 млн рублей.

«Средства должны быть освоены до конца года, чтобы люди получили благоустроенное жилье. Прошу проконтролировать этот вопрос», — сказал врио губернатора.