Пекин, , 11:39 — REGNUM

Продажи легкового автотранспорта в Китае за июнь 2019 года упали на 7,8% по сравнению с июнем 2018 года. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).

Всего за июнь 2019 года на китайском рынке было реализовано 1,73 млн легковых авто.

Падение продаж на китайском авторынке фиксируется двенадцатый месяц подряд. Это происходит на фоне снижения экономического роста и торговых споров с Соединёнными Штатам. За последние полгода китайский автомобильный рынок сократился на 14% до 10,12 млн единиц. При этом он продолжает оставаться крупнейшим в мире.

Лидером на китайском авторынке по итогам прошлого месяца стала немецкая автокомпания Volkswagen. В июне она увеличили реализацию машин в Китае на 15% до 354,8 тыс. единиц.

По прогнозу СААМ, в этом году автомобильный рынок Китая может снизиться на 5% по отношению к 2018 году. Власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж машин в стране, чтобы избежать этого падения.

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