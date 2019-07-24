Киев, , 11:27 — REGNUM

Европейские компании интересуются не будущим украинской газотранспортной системой, а дебеторской задолженностью украинских компаний, и хотят получить свои деньги сейчас, пока еще осуществляется транзит газа через территорию Украины, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 июля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя обращение Европейской федерации энерготрейдеров к «Нафтогазу Украины».

Как сообщалось ранее, руководители федерации направили письмо «Нафтогазу» и правительству Украины, в котором отметили, что считают оператора украинской газотранспортной системы компанию «Укртрансгаз» ненадежным партнером, поскольку та уже несколько месяцев не рассчитывается с европейскими компаниями за поставки газа для технических нужд. Также «Укртрансгаз» не оплачивает и газ, использованный сверх нормы.

Такая ситуация создает риски для компаний, которые намеревались хранить газ в хранилищах Украины, угрожает стабильному функционированию «Укртрансгаза», вызывает вопросы о безопасности поставок, отметили в федерации. Следствием такой ситуации могут стать перебои с транспортировкой газа через территорию Украины, а позиции Украины на переговорах по вопросу о транзите газа будут ослаблены, сказано в письме.

«Европейские компании интересуются не столько будущим украинской газотранспортной системы, сколько дебеторской задолженностью. Контракт Украины с «Газпромом» закончится в декабре 2019 года, и российский экспорт через украинское направление может исчезнуть. А значит, исчезнет и возможность получить запасы газа из украинских хранилищ, поскольку Украина будет использовать их для собственных нужд, для отопления.

При такой ситуации европейские поставщики, то есть, вероятно, те компании, что поставляют «реверсный» газ, не вернут поставленные объемы и не получат денег. Украинская сторона может объявить о банкротстве. И сейчас европейские компании начинают готовить Украину к тому, что продолжение поставок будет только по предоплате. Что является вполне нормальной ситуацией, когда речь идет о ненадежном партнере. А это создаст дополнительные сложности для бюджета Украины.

Другими словами, европейские компании хотят получить свои деньги сейчас, пока поставки газа через территорию Украины еще идут», — отметил Дмитрий Кумановский.