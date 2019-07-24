Киев, 24 июля 2019, 11:27 — REGNUM
Европейские компании интересуются не будущим украинской газотранспортной системой, а дебеторской задолженностью украинских компаний, и хотят получить свои деньги сейчас, пока еще осуществляется транзит газа через территорию Украины, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 июля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя обращение Европейской федерации энерготрейдеров к «Нафтогазу Украины».
Как сообщалось ранее, руководители федерации направили письмо «Нафтогазу» и правительству Украины, в котором отметили, что считают оператора украинской газотранспортной системы компанию «Укртрансгаз» ненадежным партнером, поскольку та уже несколько месяцев не рассчитывается с европейскими компаниями за поставки газа для технических нужд. Также «Укртрансгаз» не оплачивает и газ, использованный сверх нормы.
Такая ситуация создает риски для компаний, которые намеревались хранить газ в хранилищах Украины, угрожает стабильному функционированию «Укртрансгаза», вызывает вопросы о безопасности поставок, отметили в федерации. Следствием такой ситуации могут стать перебои с транспортировкой газа через территорию Украины, а позиции Украины на переговорах по вопросу о транзите газа будут ослаблены, сказано в письме.