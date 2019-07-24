Циндао, Китай, , 11:31 — REGNUM

Южнокорейская компания по производству экологически чистых материалов Eco Partners приняла участие в международной выставке China International Consumer Electronics Show. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

China International Consumer Electronics Show — международная выставка бытовой электроники, проходившая в Qingdao International Convention Centre в период с 19 по 22 июля. Известно, что ежегодно в данной выставке принимают участие представители более 100 компаний со всего мира.

Известно, что во время выставки представители дочернего предприятия Eco Partners совместно с представителями дочернего предприятия Haier Group подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого компании создадут совместное предприятие на территории Китая.

По предварительным данным, предприятие по производству обогревательных систем общей площадью 99 173 кв. м. будет построено в городе Жичжао, провинции Шаньдун.