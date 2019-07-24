Москва, 24 июля 2019, 11:28 — REGNUM
Неолиберальная модель больше не может обеспечивать роста мировой экономики, но эксперты МВФ, похоже, отказываются это признать, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что МВФ понизил свои оценки роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах на десятые доли процента.
При этом эксперт уточнил, что картина, которую рисуют аналитики МВФ, — это картина мировой экономической стагнации, которая продолжается уже давно. Те проценты роста, которых удаётся достичь, возникают лишь за счёт нескольких очагов, которые всё ещё существуют, прежде всего в Китае. Поэтому, как полагает Кагарлицкий, если брать картину дифференцированно по мировым экономическим регионам, то она будет ещё более мрачной. Что же касается причины кризиса, то она, по мнению Кагарлицкого, состоит в том, что мировая неолиберальная экономическая модель исчерпала механизмы генерирования глобального спроса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах. Прогноз МВФ на 2019 год понижен с прежних 3,3% до 3,2%, на 2020 год — с 3,6% до 3,5%.
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