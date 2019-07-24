Москва, , 11:28 — REGNUM

Неолиберальная модель больше не может обеспечивать роста мировой экономики, но эксперты МВФ, похоже, отказываются это признать, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что МВФ понизил свои оценки роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах на десятые доли процента.

«В МВФ констатируют факт ухудшения ситуации, но, составляя прогноз, его эксперты опасаются называть большие цифры, так как это будет негативный сигнал для бизнеса биржи, что может только усугубить кризисные явления в экономике, — сказал Кагарлицкий. — С другой стороны, они опасаются обвинений в дезинформации общественности, если показатели не будут понижены вообще. А дальше уже чисто момент торга и гадания».

При этом эксперт уточнил, что картина, которую рисуют аналитики МВФ, — это картина мировой экономической стагнации, которая продолжается уже давно. Те проценты роста, которых удаётся достичь, возникают лишь за счёт нескольких очагов, которые всё ещё существуют, прежде всего в Китае. Поэтому, как полагает Кагарлицкий, если брать картину дифференцированно по мировым экономическим регионам, то она будет ещё более мрачной. Что же касается причины кризиса, то она, по мнению Кагарлицкого, состоит в том, что мировая неолиберальная экономическая модель исчерпала механизмы генерирования глобального спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах. Прогноз МВФ на 2019 год понижен с прежних 3,3% до 3,2%, на 2020 год — с 3,6% до 3,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы