Москва, , 11:17 — REGNUM

Начался приём заказов на Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый автомобиль оснащён бензиновым мотором 2.0 TFSI с максимальной мощностью 245 л. с. Он агрегатируется с 7-скоростной коробкой передач S tronic. Привод у машины 4×4 с технологией ultra. Модифицированный Audi разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 6,8 л на 100 км пути.

Четырехдверное купе имеет три вида оснащения — Advance, Sport и Design. Уже в стандартный вариант оснащения Audi A7 Sportback 45 TFSI входят информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response, электрорегулировка передних кресел с функцией памяти настроек для кресла водителя, парковочный ассистент и многое другое.

На российском рынке новинка появится в октябре 2019 года. Её стоимость составит более 4 млн рублей.

Читайте также: Компания Audi представила суперседан RS8