Калуга, , 11:12 — REGNUM

Около 30 многоквартирных жилых домов общей площадью 290 тысяч квадратных метров намерены построить власти Калуги в 2019 году. Однако план по вводу жилья пока выполнен только на 24%. Ситуацию осложнил переход застройщиков на эскроу-счета, сообщили 24 июля корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

По словам заместителя городского головы Калуги Юлии Ковтун, в 2019 году выдано разрешений на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью более 770 тысяч квадратных метров. Также многодетным семьям было предоставлено в собственность 242 земельных участка под строительство коттеджей. До конца 2019 года многодетные семьи должны получить еще 660 земельных участков. Общий объем затрат на создание инфраструктуры для всех земельных участков, которые уже получили или получат многодетные семьи, составит около 15 миллиардов рублей.

Напомним, с 1 июля 2019 года привлечение средств на строительство новых жилых домов возможно только через эскроу-счета, на которых будут аккумулироваться средства граждан. При этом застройщики не смогут получить деньги до передачи квартир покупателям, а строить жилье будут на банковские кредиты. Закон призван защитить права граждан, приобретающих квартиры в новых домах, от недобросовестных застройщиков, затягивающих сроки введения жилых объектов в эксплуатацию.