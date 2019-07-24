Екатеринбург, 24 июля 2019, 11:13 — REGNUM
Положительная динамика экономического роста сохраняется в Свердловской области в период с января по июнь 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Экономические показатели Свердловской области представил глава региона Евгений Куйвашев на совещании с главами муниципальных образований.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее статистическое ведомство Свердловской области опубликовала данные, согласно которым производство молока и яиц в регионе по итогам полугодия выросло на 0,5% и 3,7% соответственно. А вот по производству мяса произошёл спад по отношению с аналогичным периодом 2018 года на 4,4%.
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