Душанбе, , 11:09 — REGNUM

Внешний товарооборот Таджикистана по итогам первой половины 2019 года составил $2,137 млрд, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 24 июля заявил глава Национального банка республики Джамшед Нурмахмадзода, сообщает издание «Авеста».

По его словам, за отчетный период объем импорта составил $1,566 млрд, экспорта — $570,6 млн. Глава Нацбанка отметил, что отрицательный торговый баланс республики приводит к росту дефицита иностранной валюты.

Нурмахмадзода добавил, что объем золотовалютного резерва Таджикистана по итогам первой половины 2019 года эквивалентен 5,2 месяцам объема импорта.

Отметим, если средний объем импорта за один месяц составляет $261 тыс., что следует из данных Национального банка Таджикистана, то общий объем золотовалютного резерва республики равняется $1,357 млрд.

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