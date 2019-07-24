Сеул, , 11:04 — REGNUM

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor во втором квартале продемонстрировал резкий рост прибыли на 23%. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные компании.

Причинами положительной динамики стали ослабление национальной валюты и высокие продажи автомобилей. Снижение курса воны позволило увеличить конкурентоспособность продукции Hyundai за рубежом. Всего за второй квартал прибыль Hyundai Motor достигла 849 млн долларов. Кроме того, операционная прибыль увеличилась сразу на 30% до 1,05 млрд долларов, а объём продаж вырос на 9,1% до 22,8 млрд долларов. В компании отметили, что впечатляющего результата удалось добиться, несмотря на торговую войну США и Китая, которые являются главными экспортными рынки. При этом, в США с марта по июнь продажи выросли на 2,9%, а в Китае снизились на 8,2%.