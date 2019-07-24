Краснодар, , 10:34 — REGNUM

12 новых интеллектуальных камер устанавливают на въездных дорогах в Краснодар — в дополнение к уже действующим камерам видеонаблюдения, сообщили ИА в пресс-службе мэрии Краснодара 24 июля. «Умные» камеры смогут распознавать номера автомобилей, подсчитывать количество машин, въезжающих в город.

«Благодаря этому совместно с полицией мы полностью возьмем под контроль въездные маршруты в город — как основные, так и дополнительные. Таким образом, сможем решить две задачи: во-первых, будем мониторить транспортный поток — отслеживать все автомобили, въезжающие в город, во-вторых — в случае какого-либо правонарушения, сможем оперативно отреагировать и принять все необходимые меры», — отметил глава города Евгений Первышов.

Камеры появятся на шести въездных маршрутах в город в пригородных населенных пунктах: х. Копанском, х. Ленина, пос. Знаменском, ст. Елизаветинской, х. Водники и пос. Северном. В течение двух месяце камеры будут работать в тестовом режиме, все данные на этом этапе сотрудники мэрии будут передавать в полицию. В случае успешного испытания такие интеллектуальные системы видеонаблюдения обещают установить и в городе.

Напомним, в общей сложности в рамках реализации проекта «Безопасный город» в Краснодаре установлено более 840 камер видеонаблюдения, до конца года планируется установить ещё 58.