Нур-Султан, , 10:33 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ликвидировать искусственный дефицит билетов на поезда в летний период. Об этом глава государства написал 24 июля на своей странице в Twitter.

По мнению президента, искусственный дефицит создает неудобства для граждан и препятствует развитию внутреннего туризма. В своем сообщении Токаев сослался на публикацию в газете «Независимый Казахстан».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Казахстане сократились на 2,1%, до 8,7 млн пассажиров. Пассажирооборот за отчетный период вырос на 0,6%, до 6,9 млрд пассажиро-километров.

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