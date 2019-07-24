Черкесск, , 10:26 — REGNUM

На газификацию Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики будут выделены денежные средства. Поручение об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Глава государства обязал ПАО «Газпром» при участии газоснабжающих организаций обеспечить в приоритетном порядке подключение Карачаевского района к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям. Правительство РФ должно, как следует из документа, предоставить на эти цели субсидии Карачаево-Черкесии из федерального бюджета.

Напомним, проблему с газоснабжением Карачаевского района поднял на медиафоруме ОНФ с участием региональных средств массовой информации «Правда и справедливость», который проходил в мае 2019 года в Сочи, журналист из Карачаево-Черкесии. Путин пообещал разобраться с ней.