Москва, , 10:23 — REGNUM

Самыми необычными вакансиями в июле стали охотовед, мойщик самолетов и обивщик автомобильных сидений, следует из данных сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что в обязанности охотоведа входит уход за охотничьими собаками и их дрессировка, зарплата — от 30 тыс. рублей в месяц.

Обязанности чистильщик самолета — проводить уборку воздушного судна, работодатели готовы платить таким сотрудникам до 37,5 тыс. рублей. Зарплата обивщика автомобильных сидений составляет до 100 тыс. рублей, пишет Российская газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в России. Так, в стране невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Кроме того, профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий.

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