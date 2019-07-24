Москва, 24 июля 2019, 10:21 — REGNUM
Увеличение в РФ количества трудовых мигрантов из других стран создаёт предпосылки для ещё большего нарастания внутренних противоречий в России, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, стало наибольшим за последнее десятилетие.
Поэтому, как отметил Бузгалин, рабочие места с низким уровнем оплаты и полурабским типом отношений на рабочем месте занимают мигранты из дальнего и ближнего зарубежья. Экономист подчеркнул, что рабочих мест у граждан РФ они не отнимают, поскольку в большинстве случаев это те сферы деятельности, в которые жители России трудиться не идут. Однако в целом, по мнению Бузгалина, ситуация очень негативная, так как наличие такой миграции создаёт предпосылки для ещё большего нарастания внутренних противоречий в стране.
Напомним, как сообщалось ранее, Институт Гайдара и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что за последние 10 лет приток мигрантов в Россию растёт рекордными и даже аномальными темпами. Особый скачок был отмечен в начале 2019 года.
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