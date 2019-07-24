Москва, , 10:21 — REGNUM

Увеличение в РФ количества трудовых мигрантов из других стран создаёт предпосылки для ещё большего нарастания внутренних противоречий в России, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, стало наибольшим за последнее десятилетие.

«Главная причина роста миграции состоит в том, что в России сохраняется достаточно большое пространство для найма неквалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы в сферах, в которых граждане России, живущие в крупных городах, не хотят работать, а жители периферии не имеют возможности приехать и занять эти рабочие места при нормальных бытовых условиях, — сказал Бузгалин. — Даже живущие за гранью бедности граждане российской глубинки, как правило, всё же имеют сносные условия существования. У них есть квартира, доставшаяся от Советского союза, какая-то инфраструктура, сохранившаяся с прежних времён. Но граждане, которые приезжают из других стран, соглашаются на условия, в которых нет ни инфраструктуры, ни жилья и так далее».

Поэтому, как отметил Бузгалин, рабочие места с низким уровнем оплаты и полурабским типом отношений на рабочем месте занимают мигранты из дальнего и ближнего зарубежья. Экономист подчеркнул, что рабочих мест у граждан РФ они не отнимают, поскольку в большинстве случаев это те сферы деятельности, в которые жители России трудиться не идут. Однако в целом, по мнению Бузгалина, ситуация очень негативная, так как наличие такой миграции создаёт предпосылки для ещё большего нарастания внутренних противоречий в стране.

Напомним, как сообщалось ранее, Институт Гайдара и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что за последние 10 лет приток мигрантов в Россию растёт рекордными и даже аномальными темпами. Особый скачок был отмечен в начале 2019 года.

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