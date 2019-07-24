Анкара, , 10:16 — REGNUM

Список 100 самых престижных оборонных компаний планеты был составлен американским изданием Defence News с «опорой» на количество проданной в 2018 году оборонной продукции. В 2019 году, как и в прошлом, в список были включены 4 турецких предприятия: ASELSAN, TUSAŞ, STM и ROKETSAN. Этот успех говорит соответствии уровня турецкой оборонной промышленности международным критериям. Первые 4 строчки рейтинга традиционно заняли американские компании Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman и Raytheon Company. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, компания широкого профиля ASELSAN за год поднялась в рейтинге с 55 до 52-го места, чему способствовал рост ее продаж на 26% — с 1,424 млрд долларов в 2017 до 1,792 году в 2018 году. Авиастроительное предприятие TUSAŞ, чьи продажи за год упали на 4% — 1,089 до 1,050 млрд долларов, — утратило свои позиции, спустившись с 64 до 69-ой строчки. Военная сфера составляет 73% доходов компании. STM впервые оказалась в рейтинге Defence News в 2018 году, и сейчас она закрепила свой успех, поднявшись с 97 до 85-ой строчки рейтинга. За год ее продажи увеличились на с 369 до 504 млн долларов. Представитель турецкого ракетостроения ROKETSAN смогла нарастить продажи на 39% — с 376 до 522 млн долларов, что вылилось в укрепление ее позиций в списке — она заняла 89-ую позицию, поднявшись на 7 строк.