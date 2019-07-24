Тюмень, , 10:17 — REGNUM

Бывший директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадий Лисовиченко намеревается взыскать с предприятия $12 млн. Иск зарегистрирован в Ленинском районном суде Тюмени, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Причём определение о назначении иска к судебному разбирательству было вынесено 19 июля 2019 года, когда Геннадий Лисовиченко стал обвиняемым по делу об ущербе, нанесённом предприятию его действиями в размере 35 млн рублей.

Напомним, Геннадий Лисовиченко был генеральным директором Антипинского НПЗ с основания завода в 2004 году по 13 ноября 2018 года. Суть его претензий, как сообщает газета «Ведомости», состоит в том, что он выполнил поставленные перед ним советом директоров задачи, но не получил положенную премию.

А именно, в 11 февраля 2008 года совет директоров Антипинского НПЗ поставил перед ним задачу — до II квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к III кварталу 2018 года достроить ещё несколько установок. За это совет директоров утвердил ему премию в $10 млн, которые Лисовиченко должен был получить в ноябре 2018 года. Кроме того, экс-директор пытается получить $2 млн неустойки за неполученные вовремя деньги.

Напомним, помимо дела об ущербе АНПЗ, Геннадий Лисовиченко вместе экс-совладельцем завода Дмитрием Мазуровым проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, инициированным Сбербанком, ставшим через фирму «Сокар Энергоресурс» новым совладельцем нефтеперерабатывающего предприятия.

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