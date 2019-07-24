Москва, , 09:54 — REGNUM

Министерство финансов России предложило с 2020 года повысить ставку сбора за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 рублей, следует из проекта постановления правительства, опубликованного министерством на интернет-портале проектов нормативных актов.

Отмечается, что речь идет о таможенных операциях в отношении товаров, ввозимых в России людьми для личного пользования, за исключением ввозимых товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от их уплаты.

Исключения — автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования. Для них установлены отдельные ставки сборов.

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Напомним, что на сегодняшний день ставка таможенного сбора составляет 250 рублей, она была установлена еще в 2004 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести в России единый сбор на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от стоимости. Так, предлагается признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары, приобретаемые в иностранных онлайн-магазинах, из категории предметов для личного пользования.

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