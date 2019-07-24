Сингапур, , 10:00 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Samsung Electronics сняли на камеру с разрешением 8K несколько футбольных матчей Международного кубка чемпионов 2019, проходивших в Сингапуре. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что сотрудники южнокорейской компании сняли матчи команд «Манчестер Юнайтед» и «Интернационале», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ювентус» шестью камерами с разрешением 8K.

По словам представителей компании, все отснятые матчи будут транслироваться на телевизорах Samsung QLED 8K TV в крупных магазинах электроники всего мира с сентября 2019 года.

«Помимо футбольных матчей, мы планируем снять разнообразный 8K контент, который будет интересен нашим покупателям», — сообщили представители компании.

Напомним, что Международный кубок чемпионов 2019 — товарищеский международный футбольный клубный турнир, который проходит в период с 16 июля по 10 августа в США, Сингапуре, Великобритании, Швеции и Китае.