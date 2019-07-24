Казань, , 09:43 — REGNUM

В Татарии решили ввести компенсацию на приобретение оборудования (приставки) для перехода на цифровое телевещание. Ожидается, что размер компенсации не превысит 1 тыс. рублей, поддержку получат отдельные категории населения. Отметим, что в ряде регионов Поволжья данная мера поддержки введена ещё весной, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, в ходе мониторинга выяснилось, что около 1 тыс. домохозяйств не смогут подключиться к цифровому телевидению после отключения аналога, даже если их жители купят специальные приставки.

Телевизор Цитата м/c «Ну, заяц! Ну, погоди!»реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР

В прошлом году в регионе завершили модернизацию сети цифрового эфирного телевидения, и сегодня 20 телеканалов в цифровом качестве доступны, по официальным данным, «для 99,3% населения». По сведениям министерства информатизации и связи Татарии, ежедневно около 600 жителей переходят на цифровое вещание, но при этом аналоговое телевидение продолжают смотреть 118 тыс. человек.

В минсвязи Татарии отмечают, что прием сигнала цифрового эфирного телевещания «по географическим причинам» будет затруднен в 160 населенных пунктах, где расположено более 12 тыс. домохозяйств. По данным чиновников, большинство из них уже перешли на цифровое ТВ на сетях кабельного или спутникового телевидения, в «аналоге» остается 1031 домохозяйство.

«Эти жители смогут смотреть 20 федеральных каналов с помощью спутниковой тарелки без взимания с них абонентской платы. Специальный тариф введен всеми операторами спутникового телевидения», — говорят в минсвязи.

По данным минтруда Татарии, при переходе на «цифру» будет выплачиваться компенсация социально незащищенным категориям граждан, проживающим в населенных пунктах, где прием цифрового ТВ затруднен или отсутствует. Разовый размер компенсации для приёма спутникового телевидения и его установки не превысит 7300 рублей. Также будет выплачиваться компенсация при покупке приставки, но не более 1000 рублей по каждому виду оборудования. Поддержку смогут получить малоимущие многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, одиноко проживающие инвалиды и пенсионеры, достигшие 70 лет и старше, среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей;

Как сообщало ИА REGNUM, c 3 июня в России началась третья волна перехода на цифровое вещание. С 14 октября в Татарии переходят на цифровое эфирное телевизионное вещание с одновременным отключением государственной сети аналогового цифрового телевидения.

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