Воронеж, , 09:42 — REGNUM

Воронежскую атомную станцию теплоснабжения (ВАСТ), строительство которой было заморожено в начале 1990-х, демонтируют. Объявление о проведении конкурса на выполнение работ по демонтажу объекта незавершенного строительства Воронежской АСТ «Главный корпус/РО-2» разместило АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» на сайте госзакупок 23 июля.

В соответствии с документами, претендовать на заключение договора могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена работ — 29 млн 52,6 тыс. рублей. Демонтаж планируется начать уже в октябре 2019 года, причем завершить его должны в течение двух месяцев. Подрядчик должен полностью разобрать подкрановые пути, демонтировать надземную часть корпуса недостроенной станции. Бетон и металл планируется переработать на щебень и металлолом.

Воронежская атомная станция теплоснабжения строилась на территории Воронежа (поселок Шилово) с 1983 по 1990 год. Но после проведения городского референдума работы были заморожены. Вопрос о возможности завершения строительства периодически обсуждался, однако в 2011 году проект был официально закрыт, «Росатом» приступил к продаже имущества. Как сообщало ИА REGNUM, ранее появлялись предложения по возможному использованию территории станции. Так, например, в 2013 году французский книгоиздатель, коллекционер Пьер Броше предложил превратить здание ВАСТ в крупный культурный проект — открыть там музей 21 века.