Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:07 — REGNUM

Глава филиала авиакомпании Emirates в Танзании Маджид аль-Фаласи заявил, что экономика страны имеет большой потенциал развития благодаря запасам природных ресурсов и шагам, предпринимаемым правительством для экономического роста. Об этом передает газета Mtanzania.

На пресс-конференции, прошедшей в конце прошлой недели в Дар-эс-Саламе, аль-Фаласи отметил, что Танзания — одна из немногих стран с устойчивым рынком авиаперевозок, который обеспечивается природными богатствами страны и пассажиропотоком, путешествующим по всему миру.

«Наше присутствие в Танзании нацелено на улучшение взаимоотношений со страной, а также на обеспечение ее связей со всем миром. Мы перевозим рыбу, цветы, мясо в Европу и другие регионы мира, что является огромной возможностью, как для нас, так и для Танзании», — прокомментировал аль-Фаласи 22-летнее непрерывное сотрудничество Emirates с восточноафриканской страной.

Аль-Фаласи также отметил, что авиакомпания сотрудничает с правительством Танзании в борьбе с использованием пластиковых пакетов, полностью убрав их с рейсов и заменив на бумагу.